بالصور| "القومي للمرأة" يستكمل فعاليات مئوية السيدة المصرية بالبحر الأحمر

بدأت فعاليات اليوم التاسع لعام 2019، استكمالاً لفعاليات أنشطة مئوية المرأة المصرية بمحافظة البحر الأحمر، بحملة "طرق الأبواب"، والتي تهدف إلى توصيل عدة رسائل إلى أكبر عدد ممكن من السيدات بجميع أنحاء المحافظة لتوضيح رسائل الحملة.

وتم استهداف 160 سيدة في اليوم التاسع بمناطق "مدينة رأس غارب- مدينة القصير- مدينة الغردقة".

وعلى هامش حملة "لأنى رجل"، تم عقد عدة لقاءات ميدانية وندوات حيث أن الحملة تهدف إلى التوعية بدعم تمكين المرأة في المجتمع، وتم إستهداف 470 مستفيد في اليوم التاسع حيث تم عقد لقاء بـ"مجمع إعلام الغردقة- مدرسة سعد أبو ريدة الإعدادية الثانوية التجارية المشتركة بمدينة الشلاتين- لقاء ميداني بمنطقة الأمل بمدينة الغردقة- مدرسة القصير الفندقية المتقدمة بنين بمدينة القصير".

وتم تنفيذ دورة تدريبية بعنوان "خياطة ملابس الأطفال"، بجمعية الهلال الأحمر بالغردقة، والتي تهدف إلى تنمية مهارات الطالبات على التفصيل والخياطة والتصميم لملابس الأطفال، حيث أنها من المهارات السهلة التي يمكن البدء في تعلمها بشرط التدريب الجيد، وتم استهداف 25 مستفيدة.

وتم تنفيذ ندوة بعنوان مناهضة العنف ضد المرأة بمدرسة القصير الثانوية الصناعية بنات بمدينة القصير.

وتم إستهداف عدد 30 طالبة من طالبات المدرسة وتناولت الندوة مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة .

كما تم تنفيذ ندوة بعنوان "المرأة والتنمية"، وعرض الخدمات المقدمة للمرأة من قبل الجهات الحكومية بمدرسة سعد أبو ريدة الإعدادية الثانوية التجارية المشتركة بمدينة الشلاتين، وتم عرض أهداف واختصاصات المجلس القومي للمرأة، وتم إستهداف 40 طالبة من طالبات المدرسة.

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بالإضافة إلى دورة تدريب إسعافات أولية بمجمع إعلام الغردقة، وتم استهداف 80 طالب وطالبة من طالبات كلية التربية، وتهدف الدورة إلى كيفية التعلم والتدريب على مهارات الإسعافات الأولية.

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