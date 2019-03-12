بالصور| "القومي للمرأة" يعقد سلسلة من الندوات واللقاءات في الغربية

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فى ضوء احتفالات المجلس القومي للمرأة بمرور مائه عام على كفاح المرأة المصرية تحت شعار "المرأة المصرية.. أصل الحكاية".
نظم فرع المجلس بمحافظة الغربية، سلسلة من اللقاءات والندوات ضمن فعاليات حملتي "طرق اﻷبواب وﻷني رجل"، وذلك بقرية ميت بدر حلاوة، التابعة لمركز سمنود ومركز شباب بسيون وشبراطو، ومدرسة الشهيد محمد الخولي بطنطا، ومدرسة طلعت حرب بمركز المحلة الكبرى.
ونظم مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس أولى جلسات الإرشاد السريع في مجال ريادة الأعمال وموضوعها "التصميمات ومواكبتها للعصر"، وذلك بحضور ماري لويس عضوة المجلس ونخبة من الخبيرات في مجال التصميم وريادة الأعمال، وهن الدكتورة نوال المسيري، وشيرين علام، وعبير جداوي، وبريهان أبو زيد، ومروة محرم.
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