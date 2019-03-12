بالصور| طالبة صينية تبيع "بويضتها" لشراء هاتف "أيفون"

لقيت فتاة جامعية بشرق الصين، وتبلغ من العمر20 عامًا، حتفها بعد تفكيرها في طريقة للحصول على هاتف "آيفون إكس ماكس"، جديد كباقي زميلاتها، دون اللجوء لوالديها، فأخبرها أحد الأشخاص ببيع "بويضتها"، ووعدها أنه لن يضر جسدها.

خضعت الفتاة العشرينية لعملية جراحية لانتزاع "بويضتها" وبيعها من أجل الحصول على أموال، وتلقت أكثر من 10 حقنات من أجل العملية الجراحية، بأحد المستشفيات في"هانغتشو"، بمقاطعة تشغيانغ، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحصلت الفتاة على مبلغ مالي يقدر بحوالى 10 آلاف يوان، قيمة الهاتف المحمول، وبعد 3 أيام من العملية تعرضت لتورم شديد في البطن، بالإضافة لصعوبة في التنفس، نتيجة لإستخراج البويضة.

تم تشخيصها بمتلازمة فرط التحفيز المبيض وأدى ذلك لاستنزاف سوائل كثيرة من جسدها، وبعد 3 أيام من العلاج استقرت حالة الطالبة ولكنها توفت.

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