كيت ميدلتون بستايل عسكريّ مع كعب 12 سم.. وقُبلة "رسمية" لميغان ماركل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خطفتْ إطلالة كيت ميدلتون، الأنظار في احتفالية يوم الكومنويلث، التي أقيمتْ أمس الاثنين في وستمنستر آبي في لندن، وقد ارتدتْ الدوقة معطف الفستان المفضّل لديها، من كاثرين ووكر، مع كعب مدبّب من إيمي لندن.

واختارتْ دوقة كامبريدج، معطف الفستان بنمط عسكريّ، يتميّز بياقة عالية ، وتنورة كاملة، وأزرار متلألئة، وخياطة راقية، وبظلّ أحمر نابض بالحياة.

وارتدتْ ميدلتون هذا التصميم لأوّل مرة في عام 2014، خلال رحلة إلى نيوزيلندا، عندما كان الأمير جورج طفلًا، لكن هذه المرّة، وبدلاً من ارتداء قبّعة مستطيلة الشّكل، ارتدتْ إكسسوار رأس أحمر، منمّق بربطة بو جانبية، زَيّنتْ بأناقة مقدّمة رأسها.

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أما بالنسبة للحذاء، فاختارتْ ميدلتون زوجًا من الكعب المدبّب من توقيع علامة إيمي لندن ريبيكا من جلد الغزال الرماديّ، ويأتي كعبه بطول 4.5 إنش(ما يعادل 12 سم) ويبلغ سعره 540 دولارًا.

وأنهتْ الدوقة إطلالتها بأقراط مرصّعة بالألماس، وحقيبة كلاتش ناتاشا من علامة إيمي لندن.

وعند وصولها إلى الكنيسة، حيث تزوّجتْ ميدلتون من الأمير وليام، عام 2011، شُوهدت وهي تحيي دوقة ساسكس ميغان ماركل بقُبلة على الخدّ.