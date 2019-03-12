بعد عطلة عائلية في فلوريدا.. ميلانيا ترامب تعود لواشنطن بإطلالة دافئة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - التقطت اليوم بضع صور لميلانيا ترامب، لدى عودتها إلى البيت الأبيض برفقة زوجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وابنهما بارون، بعد قضائهم عطلة نهاية الأسبوع في منتجع "مار إيه لاغو" بفلوريدا.

وظهرت ميلانيا لدى وصولها واشنطن، بجاكيت مضبوط المقاس لونه بيج، جاء مزدوج الصدر وتم تزويده بحزام بإبزيم كبير، نسقت معه بنطلونا أسود ضيقا.

وأكملت سيدة أمريكا الأولى إطلالتها بانتعال حذاء جلد برقبة وصلت حتى الركبتين وله كعب مكتنز، وزيَّنت رقبتها كذلك بوشاح حريري منقوش باللونين الأزرق والأصفر.

أما بالنسبة لتسريحة الشعر، فقد اختارت ميلانيا ستايل ذيل الحصان الخلفية المُنخفضة.

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وفي غضون ذلك، مال ترامب هو الآخر للظهور بملابس سمارت كاجوال، حيث ارتدى قميصاً أبيض اللون، نسقه مع ربطة عنق مخططة باللون الأزرق ومعطف أسود طويل.

فيما ظهر بارون بإطلالة رشيقة أيضاً، حيث شوهد بقميص أبيض، وجاكيت أحمر مبطن وبنطلون لونه بيج.