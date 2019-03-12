"لوك فانتاستيك" تُعِد مجموعة مميَّزة لعشَّاق الجمال في عيد الأم

تُعِد مجموعة "لوك فانتساتيك" الجديدة في عيد الأم مجموعة لا غنى عنها لعشاق الجمال، وتضم نسخة محدودة من منتجات التجميل ذات الإصدار المحدود، ومن المؤكد أنها ستظهر لوالدتك مدى اهتمامك بها، ويحتوي صندوق الهدايا على 6 منتجات تجميل فاخرة لتدليل وتهدئة الأم، وهو ما يجعل المجموعة هدية مثالية لشخص مميز.

ويضمّ الصندوق مجموعة من منتجات العناية بالبشرة والشعر والجسم، ويُباع الصندوق بسعر 5 إسترليني، في حين أنه يضم مجموعة منتجات رائعة تبلغ قيمتها الفعلي أكثر من 200 إسترليني، وإذا كنت من المشتركين في "بيوتي بوكس" ستحصل أيضا على خصم حصري بمقدار 5 إسترليني على الصندوق.

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ويتاح الصندوق للبيع من 11 مارس/ آذار من "لوك فانتساتيك"، ولذلك يجب عليك سرعة اقتنائه، وتتضمن مجموعة عيد الأم:

- قناع كريستوف روبن مع زيت بذور الكمثرى بحجم 250 مللي بتكلفة 57.5 إسترليني.

- سيرم طبيعي معالج شفاه من إنيكا بحجم 5 مللي بتكلفة 21 إسترلينيا.

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- كريم The Ritual of Sakura للجسم بحجم 220 مللي بتكلفة 19.5 إسترليني.

- مصحح تجاعيد PRAI 24k حول العين بحجم 15 مللي بتكلفة 27.99 إسترلينيا.

- شاور جيل مولتون براون فيري بينك بحجم 300 ميللي بتكلفة 22 إسترلينيا.

- مرطب لحظي للوجه ESPA Tri-Active™ بحجم 30 مللي بتكلفة 60 إسترلينيا.

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