تألُّق النجمة جيسيكا ألبا بـ"بيجاما" احتوت قلوبًا وسهامًا

تحبّ النجمة جيسيكا ألبا أطفالها الثلاثة وتحب أن تُري الجميع هذا، وتوقّفت النجمة البالغة من العمر 37 عاما، في متجر "فود فودز" في بيفرلي هيلز لشراء بعض البقالة مع ابنتها هافن، البالغة من العمر 7 أعوام، وأمسكت الجميلة السمراء في يدها حقيبة من القماش تحمل أسماء أطفالها الثلاثة الصغار مطبوعة على الجانب.

ويبدو أن النجمة خرجت للتسوق مع بيجاما وردية، والتي احتوت طبعات للنجوم وقلوبا وسهاما، وحافظت جيسيكا على الدفء مع معطف أسود بطول الركبة، وارتدت زوجا مريحا من الأحذية الرياضية السوداء، وشوهدت الممثلة وهي تحمل حقيبة بقالة كبيرة مصنوعة خصيصا لها تحمل أسماء أطفالها الثلاثة "هونور" عشرة أعوام، و"هافن" 7 أعوام، و"هايز" عام واحد، بالإضافة إلى قلب أحمر كبير، انضمت إلى الممثلة طفلتها الوسطى، هافن وكانت ترتدي قميصا رماديا مع زوج من الأحذية الرياضية الزرقاء وسُترة صفراء مع طبعات لنجوم فضية.

تُشارك جيسيكا أطفالها مع زوجها كاش وارين، والتقى الاثنان في فيلم "فانتسيتك فور" في العام 2004، عندما كان يعمل وارين كمساعد إنتاج، وتزوجا في 2008.

يذكر أن جيسيكا تباطأت قليلا خلال الأعوام الأخيرة، لكنها عادت مع مسلسل الجرائم القادم، وستلعب جيسيكا دور البطولة أمام غابرييل يونيون، 46 عاما، في مسلسل تحقيقات الجرائم "باد بويز".

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