نصائح ضرورية لحماية أسنان أطفالك من التسوس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

من الممكن التقليل من أخطار التسوس الذي تصاب به أسنان اليافعين والبالغين، يمكن أن يتراجع ويقل انتشاره حتى يختفي. ولكن الأمر يختلف، وخاصة مع أسنان الأطفال الصغار (تحت سن ثلاث سنوات). حوالي 14 % من الأطفال تحت سن الثالثة تُصاب أسنانهم بالتسوس.

وينشأ التسوس بفعل البكتيريا الموجودة على السطح الأعلى للأسنان، والأطعمة السكرية وعدم الاعتناء بنظافة الفم. والأسنان اللبنية أكثر عرضة للإصابة بالتسوس، مقارنة بالأسنان الدائمة، لأن ميناء الأسنان في اللبنية أكثر حساسية. وأيضًا الأسنان الدائمة تصبح حساسة إذا تعرضت للكسر، وبالتالي تصبح عرضة للتسوس.

وإذا تعرضت الأسنان اللبنية للتسوس فكثيرًا ما ينتقل التسوس للأسنان اللاحقة الدائمة. ولكن تنظيف أسنان الأطفال الصغار غالبًا ما يكون صعبًا، وتصبح بالتالي مكافحة التسوس صعبة للغاية.

ولعلاج تسوس الأسنان اللبنية، فهناك العديد من الطرق العلاجية والوقائية للحفاظ على الأسنان من التسوس، وفق ما نشر موقع "دويتش فيله" وهي:

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- يجب الاهتمام بالعناية الكاملة بأسنان الطفل، خاصة عندما تكون الأسنان لبنية.

-تعويد الطفل على تنظيفهما بعد كل وحبة بالفرشاة والمعجون.

- تناول الطفل الغذاء الصحي والمتوازن، والذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية، خاصة عنصر الكالسيوم.

-يجب التوجه إلى الطبيب المختص من أجل علاج التسوس الحاصل قبل تفاقم المشكلة، بالإضافة إلى إعطائه أنواعاً معينةً من المضادات الحيوية والأدوية اللازمة لعلاجه.