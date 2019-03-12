ملابس رائعة عليك إضافتها إلى خزانتك الخاصَّة في موسم الربيع

يُعدّ هذا التوقيت مِن العام المثالي للبَدء في التفكير في خزانة ملابس موسم الربيع، وخلال موسم الخريف والشتاء تصدّرت الألوان الحارة ودرجات اللون البني، والجيد أن هذه الألوان تسللت مرة أخرى إلى موسم الربيع مع درجات الألوان الصدئة واللون الجملي، والتي ظهرت بوضوح في اتجاهات الموسم الجديد.

وأصبحت الطبعات في هذا الموسم أكبر من أي وقت مضي، كما سنجد جلود الحيوانات وطبعات جلد الثعبان، ولعدم الشعور بالمزيد من الحيرة، إليك دليل ملابس الشارع الرئيسي لموسم الربيع وكيفية تنسيقها معا.

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جدّد حياتك مع الألوان المحايدة

يعدّ ارتداء الألوان المحايدة خيارا رائعا في فصل الربيع مع الألوان التي تتراوح بين درجات اللون البيج والبني إلى اللون الوردي الترابي والجملي، ويمكنك البَدء بسترة باللون الجملي مع خطوط بنية، مثل سترة نيكست بـ45 جنيها إسترلينيا، وحقيبة يد بيج أو وردية من ديون لندن 32 جنيها إسترلينيا مع تنورة كلاسيكية مضلعة وباللون العاجي من توب شوب بسعر 29 جنيها إسترلينيا.

ادمجْ الألوان النيون الصارخة

يتجه هذا الموسم إلى دمج الألوان الصارخة معنا مثل درجات اللون النيون، وهو أسلوب يعود إلى التسعينات، إذ يمكنك ارتداء بلوزة من الساتان مع رابطة عنق من زارا بسعر 29.99 جنيها إسترلينيا، ونظارة شمسية برتقالية زاهية بلون طراز عين القطة، من نيولوك بسعر 7.99 جنيها إسترلينيا وحذاء أخضر عالٍ.

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ارتدي الفساتين ذات الطبعات الكبيرة

تتراوح بين الطويلة والقصيرة أعلى الكاحل أو للأرض، مثل ارتداء فستان من الجيرسي باللون الأزرق مع طبعات الأزهار بسعر 69 جنيها إسترلينيا، من دبنهامز أو فستان ماكسي مزخرف بسعر 39.99 جنيها إسترلينيا، من ليندكس أو فستنان مطبوع قصير بسعر 60 جنيها إسترلينيا، من مونسون.

اختيار قِطع مع طبعات جلود الحيوانات

توقّفت طبعات جلد الفهد عن الظهور في منصات وعروض الأزياء، بينما ارتفعت طبعات جلد الثعبان والحمار الوحشي التي يمكنك الاختيار في ما بينها، مثل اختيار فستان من جلد الثعبان من "أتش أند أم" بسعر 24.99 جنيها إسترلينيا أو تنورة مطوية بطبعات جلد الثعبان باللون الوردي، بسعر 20 جنيها إسترلينيا من تيسكو.

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