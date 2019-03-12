كلوي كارداشيان تظهر بإطلالة أنيقة في لاس فيغاس

استأجرت نجمة تلفزيون الواقع، كلوي كارداشيان، طائرة خاصة لبَدء الاحتفال بعيد ميلاد صديقتها المقربة "مليكة حق" وشقيقتها التوأم "خديجة حق" الأحد، ووفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية استقبلت كلوي صديقتها وشقيقتها التوأم على متن طائرة خاصة، للاحتفال بعيد ميلادهما في أحد النوادي الليلية في لاس فيغاس حيث كانت ترتدي أفضل ملابس الحفلات.

ظهرت نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 34 عامًا، تتطلع إليها وهي تخرج من فندق "MGM Grand" في لاس فيغاس في طريقها إلى النادي الليلي "Hakkasan" قبل بدء الاحتفال الاستثنائي بعيد ميلاد صديقتها.

تألّقت النجمة الشهيرة بإطلالة مثيرة حيث ارتدت بدلة شِبه شفّافة من الشبك والتي أبرزت منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية، وتميّزت البدلة ذات اللون الأبيض بفتحات على الخصر لإظهار خصرها المشدود، في حين انتعلت زوجا من الصنادل ذات الكعب العالي والتي أضافت مزيدا من السنتيمترات إلى طولها، وصففت شعرها الأشقر المنسدل على جانب واحد في موجات فضفاضة، بينما أبرزت ملامحها الجميلة وبشرتها الشقراء من خلال المكياج الناعم.

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وقُدّمت كعكة عيد الميلاد المخصصة على متن الطائرة إذ استقبلت كلوي صديقاتها للاحتفال بعيد ميلادهما السادس والثلاثين، وما إن دخلت الطائرة حتى صرخت كلوي "عيد ميلاد سعيد"، كما أنها علقت على الفيديو الذي نشرته عبر "إنستغرام" قائلة: "الأفضل فقط لصديقتي المفضلة"، ثم توجه الجميع إلى ملهى Hakkasan الليلي نحو الساعة الواحدة صباحا.

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