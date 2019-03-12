أمور يجب معرفتها قبل اللجوء إلى "حقن البوتوكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تعد حقن البوتوكس من بين أكثر الإجراءات التجميلية غير الجراحية، ويمكن استخدامها لإضافة الحجم إلى الشفاه ومناطق أخرى من الوجه.

وفي حين تستخدم حقن البوتوكس عادة لعلاج الخطوط الدقيقة والتجاعيد، يمكن أن تكون خطيرة للغاية بل ومميتة، في حال أجريت على أيدي أشخاص غير مؤهلين.

وهذه مجموعة من الأمور التي عليك التأكد منها، قبل الخضوع لعمليات الحقن بالبوتوكس، بحسب صحيفة "هافنجتون بوست" الأميركية:

- اختيار الأطباء المختصين

كخطوة أولى، من الضروري اللجوء إلى العيادات المرخصة، والأطباء المختصين المؤهلين، القادرين على القيام بهذه العملية وتقدير الأعراض الجانبية المحتملة، والتعامل مع أي مضاعفات يمكن أن تحدث أثناء العملية.

Advertisements

- الأسعار الرخيصة ليس جيدة دائماً

تبحث الكثير من النساء عن العيادات التي تقدم خصماً على عمليات الحقن، لكن لا يجب أن يكون هذا المعيار الأوحد لاختيار العيادة لإجراء عمليات الحقن، حيث تسعى بعض العيادات التجارية إلى جذب الزبائن عبر أسعار مخفضة.

- اطلبي مشاهدة صور قبل وبعد العملية

قبل الخضوع لعملية حقن البوتوكس، اطلبي مشاهدة صور عمليات سابقة أجراها الطبيب المعالج، كما توفر بعض العيادات تطبيقات تعرض عليك كيف يمكن أن يكون مظهرك بعد الخضوع لعملية الحقن.

- تأكدي من المنتجات المستخدمة

تتفاوت جودة المواد المستخدمة للحقن بحسب المواد الداخلة في تصنيعها وبلد المنشأ، لذلك يجب عليك أن تتعرفي على المواد التي سيتم استخدامها لعملية الحقن، من خلال قراءة النشرة المرفقة بالتفصيل.