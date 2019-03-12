من أرشيف الصحافة| داخل حديقة برتقال.. سائق ميكروباص يحاول اغتصاب سيدة

كانت في طريقها إلى مدينة طنطا حينما استقلت الميكروباص من مدينة بنها، مطمئنة لوجود عدد كبير من الركاب معها.

وفي أوقات متفرقة نزل جميع الركاب من العربة، وتبقت السيدة بمفردها، فانحرف السائق عن طريقه، وبدلًا من الذهاب إلى طنطا، اتجه إلى حديقة البرتقال بكفر الشيخ، وهناك أدخل الرعب في نفس السيدة، حيث أنزلها من السيارة ومزق ملابسها وهددها بالمطواة، محاولًا اغتصابها.

صرخات عالية أطلقتها السيدة التي حاولت الفرار من أيدي السائق، وحينما شعر بقدوم شخص تجاه الحديقة، فر هاربًا تاركها بمفردها، بحسب ما ذكرته جريدة الجمهورية، في عددها الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 1989.

جمعت السيدة قواها وأبلغت مأمور مركز قويسنا، آنذاك، الذي نجح في معرفة هوية المتهم الذي يدعى علي عبدالمحسن خليل، وألقي القبض عليه.

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