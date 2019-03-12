أحمد فهمي وهنا الزاهد في صاحبة السعادة:"ازاي اتعرفوا وموعد الزواج"

استضافت الفنانة إسعاد يونس، الفنانة هنا الزاهد، وخطيبها الفنان أحمد فهمي، خلال برنامجها "صاحبة السعادة"، على قناة "DMC". وكشف الفنان أحمد فهمي، عن كواليس تعرفه على خطيبته، الفنانة هنا الزاهد، وقال إنه لم يقابلها، ولم يعمل معها مطلقًا، ولا تربطهما علاقة صداقة قبل عرض فيلم "حرب كرموز".

وأضاف "فهمي" أنه بطبيعته لا يحب حضور العروض الخاصة من الأفلام، ولكن الفنان أمير كرارة بطل الفيلم طلب منه الحضور في العرض الخاص، مستطردًا: "أنا قولت أعمل نمرة بقى، قمت لابس نظارة شمس قبل ما أروح العرض الخاص اللي كان بليل، وكنت فاكر الناس هتتقلب عليا ويتصوروا معايا وكده، بس ده محصلش خالص".

وواصل حديثه: "في العرض الخاص لقيت هنا الزاهد بتسألني، هو إنت ليه لابس نظارة شمس وإحنا بليل، قولتلها والله كنت عاوز أعمل نمرة بس معرفتش، وشوية لاقينا نفسنا قاعدين على ترابيزة واحدة، لقيت دمها خفيف، بس معرفش إنها مكسرة الدنيا في التمثيل، فواحد صحبي قالي إنت قاعد مع هنا الزاهد، دي فنانة كبيرة، فده لفت انتباهي، واتعرفنا على بعض، بس مخدناش أرقام تليفوناتنا".

فهمي: ارتداء نظارة شمس ليلا وراء تعرفي على هنا الزاهد.. كنت بعمل نمرة

وكشفت الفنانة هنا الزاهد، عن تفاصيل تعرفها على خطيبها الفنان أحمد فهمي، حيث أشارت إلى أنها أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم "حرب كرموز"، رأت أحمد فهمي يرتدي نظارة شمس ليلًا، مستطردة: "أنا قولت ساعتها ده عبيط ولا إيه".

وأضافت "الزاهد"، أنها تخيلت أن فهمي كان يرتدي النظارة الشمسية في الصباح، ونسى أن يخلعها في الليل، وواصلت: "عشان كده روحت سألته، قال لي ده أنا بعمل نمره وكده، أول ما شوفته قولت عليه لذيذ، وعمال يقول حاجات تضحك".

وأكملت: "أنا مكنتش أعرفه، عشان كده مكنتش بتكلم خالص، كنت بضحك بس، بس أنا كنت فكراه مرتبط، عشان كان جاي معاه واحدة صاحبته".

هنا الزاهد: "قولت على أحمد فهمي عبيط لما شوفته لابس نضارة شمس بليل"

وأعرب فهمي عن حبه الشديد لخطيبته وخاصة عندما لا تضع أي مكياج على وجهها.

فيما قالت "الزاهد"، إنها في أول لقاء صدفة جمعها بالفنان أحمد فهمي كان مع صديقة له: "أنا كنت فكراه بتاع بنات، بس طلع غير كدة خالص"، موضحة أنها الآن حصلت على الباسورد الخاصة بهاتفه المحمول وكذلك "إنستجرام"، فمازحتها الإعلامية: "امسكي فيه بإيدك وسنانك".

ورد فهمي، بأن "الزاهد" هي من دشنت له حساب "إنستجرام" الخاص به فمن الطبيعي أن يكون لديها الباسورد.

فهمي عن هنا الزاهد: بحبها من غير مكياج.. وترد: "كنت فاكراه بتاع بنات"

وقال فهمي، إنه كان يشعر بأن الفنانة هنا الزاهد "وشها حلو عليه"، موضحًا أنها في لقاء بينهما كانت تريد حجز سيارة من أحد التوكيلات بينما سبقها هو بأربعة أشهر في حجز سيارة من نفس التوكيل، وعندما دخل معها لمشاهدة السيارة التي تريد حجزها من أجل شرائها، وجد سيارته وصلت للتو.

وأضاف "فهمي"، أن والدته عندما شاهدت هنا الزاهد، قالت "هيا دي يا أحمد، هي دي اللي عوزاها عروسة لابني"، مستطردًا: "أنا قولت لأمي يا حاجة ده أنتي لسه شيفاها من 10 دقائق بس".

فيما قالت هنا الزاهد، خلال حوارها في نفس البرنامج: "أحمد فهمي خطيبي كان حاسس في البداية إني بيئة، عشان شافني في كافيه بفستان سواريه، بس والله كنت خارجة من التصوير وجعانة قولت أدخل آكل".

هنا الزاهد: "أحمد فهمي أول ما شافني افتكرني واحدة بيئة"

وأوضح الفنان أحمد فهمي، أن فرق السن بينه وخطيبته الفنانة هنا الزاهد 13 عامًا تقريبًا، حيث يبلغ من العمر 38 عامًا، وتبلغ هي 25، ورغم ذلك يشعر أن عقله نضج مؤخرًا.

وأضاف "فهمي"، أن أسرتها عندما حضرت إلى أسرته كي يتعارفوا، وجد نجل شقيقه يريد الاستحمام في البسين، مستطردًا: "طبعًا زعقتله قولتله عيب احنا عندنا ضيوف، بس الواد أصر".

وتابع: "هنا الزاهد قالتلي طيب انزل معاه البسين بس شوية واطلع على طول، فأنا أول ما نزلت البسين، لاقيت مامتها حطت إيدها في إيد مامتي وقالوا نقرأ الفاتحة وأنا تحت بستحمى في البسين".

أحمد فهمي: "قرأوا فتحتي على هنا الزاهد وأنا بستحمى في البسين"

وصف الفنان أحمد فهمي، شعر خطيبته الفنانة هنا الزاهد، بأنه "أكرت" لذا يدلعها بـ"كٌتكٌت".

وقال فهمي إنه شاهدها بعد خروجها من حمام السباحة بعدما ابتل شعرها وجف وظهر بشكل مموج.

وتابع فهمي: "أنا شفت قدامي علي ربيع وكنت عايز أصورها وأنزلها للفانز"، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يصورها وينشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد فهمي عن خطيبته هنا الزاهد: "شعرها أكرت زي علي ربيع"

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وأثنى الفنان أحمد فهمي، على أسرة خطيبته الفنانة هنا الزاهد "طيبين جدًا مامتها واخواتها طيبين جدًا وعيلة كاملة طيبين جدًا".

وقال إنه يتعامل على طبيعته "أنا بتعامل بطبيعتي وعايز أبقى على السوشيال ميديا بطبيعتي زي أي شخص عادي بيكتب وبيهزر".

وردت عليه خطيبته الفنانة هنا الزاهد ساخرة: "بس مينفعش تدخل تشتم الناس يا أحمد مينفعش وأي كلمة مبتعجبوش بيدخل يشتم بأفظع الألفاظ وبيدخل على اللي عندي يشتمهم وعلى اللي عنده يشتمهم"، قائلةً إنه يضحك وهو يرد على هولاء الناس.

وعن سبب مهاجمته لبعض المتابعين على انستجرام أرجع فهمي سبب ذلك إلى ضغط الناس واقترابهم أكثر من اللازم بسبب "السوشيال ميديا"، موضحًا أنه لا يرفض نقد أي عمل له "إنما تتدخل في أمور شخصية أو تشتمني هرد وهشتمك بشتمية أكتر بكتير".

هنا الزاهد لأحمد فهمي: "مينفعش تشتم الناس" والأخير: "هشتم اللي هيشتم"

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن عملها حظرًا لخطيبها الفنان أحمد فهمي، على موقع تبادل الصور "إنستجرام".

وقالت الزاهد "إنها قامت بعمل "بلوك" لخطيبها بسبب مشاجراته مع متابعيها وسبهم".

وتابعت: "عملت له بلوك ودخلت على الشتايم فضلت أمسح أمسح الشتايم وبعدين دخلت شيلت البلوك تاني ودخل تاني يشتم".

وأوضح أحمد فهمي، أنه يسب بعض المتابعين بسبب معاكساتهم لهنا الزاهد، مضيفًا: "أنا مقدر إنها ممثلة وحلوة بس فيه معاكسة بأدب وفيه معاكسة بقلة أدب".

هنا الزاهد تكشف سبب عمل "بلوك" لخطيبها

ولفت فهمي إلى أن عائلته أصبحت على علاقة جيدة بعائلة خطيبته الفنانة هنا الزاهد مضيفًا: "العيلتين بقوا متداخلين النهاردة واخواتها فرح ونور وأمها بقوا بالنسبة لي أهم منها".

وكشف "فهمي" عن موعد زواجه، قائلاً إنه سينهي إجراءات زواجه فور انتهائه وخطيبته من تصوير مسلسل "الواد سيد الشحات".

وعن مسلسله الجديد أوضح "فهمي" أنه يحكي قصة زواج شاب فقير بفتاة من أسرة غنية، ويبحث عنه شخص ليخبره أن أسرته مديونة بستة ملايين دولار، وتتوالى الأحداث.

أحمد فهمي يكشف موعد زواجه من هنا الزاهد: بعد "الواد سيد الشحات"

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