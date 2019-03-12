"القومي للمرأة" يواصل حملة "طرق الأبواب" لتعليم الصناعات اليدوية

واصل المجلس القومي للمرأة، فرع القاهرة، لليوم التاسع على التوالي حملة "طرق الأبواب"، تحت شعار "المرأة المصرية أصل الحكاية"، في إطار احتفالية المجلس، "المرأة المصرية أصل الحكاية" خلال الفترة من 1 إلى 16 مارس 2019.

وانطلقت الحملة من منطقة السيدة زينب، والتقت 6220 سيدة وفتاة من داخل مستشفى الجلدية المعروفة بالحوض المرصود ومستشفى المنيرة ومركز زينهم ومركز طبي عمر بن العاص ومركز أبو السعود، وتعرفن على دور المجلس القومي للمرأة ، الذي أنشيء لدعمهم ومساندتهم والتعريف بقدراتهم وإمكانياتهم باعتبارهم نصف المجتمع.

كما تم الحوار حول المشكلات التي تواجههم وكيفية التغلب عليها، وتوعيتهم بأهمية البطاقة الشخصية لتساعدها في تيسير حصولها على حقوقها، وبأضرار ختان الإناث وأهميه الصحة الإنجابية.

كما تم توعيتهم بأهمية تمكينهم ماديًا بتعلم الحرف والصناعات اليدوية لتحسن دخلها وبناء نفسها ومساهمة المجلس في مثل هذه الدورات للحصول على قرض وما يقدمه المجلس من تسهيل لتسويق منتجاتهم.

وواصل الفرع حملة "لأني رجل" في منطقه وسط البلد وشملت محطة مترو السادات وميدان التحرير وعبدالمنعم رياض. وعقد لقاءات مباشرة مع الشباب وشرح رسائل الحملة ورفع العديد منهم الأعلام وسط هتافات "تحيا مصر وتحيا المرأة المصرية".

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وكان تجاوبهم إيجابيًا للغاية مع أهداف الحملة ودور المجلس القومي للمرأة، وبلغ عدد المشاركين والمستهدفين 250 شخصًا.

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