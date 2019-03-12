ماركل وهاري في منزلهما.. تفاصيل "الطبخ والمكياج"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يعتقد العديد من الناس أن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يعيشان حياة الرفاهية وسط قصر كنسينغتون، لكن ما يحصل هو العكس تماما.

وأوضح المصدر أن حياة ماركل تغيرت بشكل كامل منذ اليوم، الذي قالت فيه "نعم" للأمير هاري ووافقت على الزواج منه، مضيفا "انتقلت من حياة النجومية في أمريكا لتصبح عضوا في العائلة الملكية البريطانية"، وفق ما نقل "سكاي نيوز" عن صحيفة "ميرور" البريطانية.

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ونقلت الصحيفة عن أصدقاء مقربين من دوق ودوقة ساسكس، قولهما إن حياة الزوجين مختلفة تماما عما يعتقده جل الناس.

وقالوا "ميجان وهاري لا يحظيان بطباخ خاص يتكفل بهما"، مشيرين إلى أن دوقة ساسكس تقوم بنفسها كل مساء بطبخ الوجبات لوحدها".

وتابعوا "كما أنها تصفف شعرها وتضع المكياج يوميا بمفردها قبل حضور أي حدث.. باستثناء يوم زفافها تكلف شخص مقرب منها بذلك".