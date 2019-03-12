قال الفنان أحمد فهمي، إن عائلته أصبحت على علاقة جيدة بعائلة خطيبته الفنانة هنا الزاهد. وأضاف "فهمي"، خلال لقائه وخطيبته، مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc":"العيلتين بقوا متداخلين النهاردة واخواتها فرح ونور وأمها بقوا بالنسبة لي أهم منها". وكشف "فهمي" عن موعد زواجه، قائلاً إنه سينهي إجراءات زواجه فور انتهائه وخطيبته من تصوير مسلسل "الواد سيد الشحات". Advertisements وعن مسلسله الجديد أوضح "فهمي" أنه يحكي قصة زواج شاب فقير بفتاة من أسرة غنية، ويبحث عنه شخص ليخبره أن أسرته مديونة بستة ملايين دولار، وتتوالى الأحداث. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي يكشف موعد زواجه من هنا الزاهد: بعد "الواد سيد الشحات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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