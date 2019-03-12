بعد خيانة داوود بـ"أبو العروسة".. سيدات لـ "هن": "الست لو عندها كرامة متسامحش"

مشهد صادم تعيشه زوجة مر على زواجها ثلاثينعامًا، عندما تكتشف خيانة زوجها، بتسجيل صوتي له، وهو يتغزل في أخرى، ويصفها وصفًا دقيقًا، تنهار أمامها سنوات عمرها التي قضتها مع شخص تقول إنها "لا تعرفه".

هكذا حاكى مسلسل "أبو العروسة"، الذي يُعرض على فضائية "DMC"، مشهد خيانة "داوود"، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صيام، ذلك الزوج اللعوب الذي اعتاد خداع زوجته ومصاحبة السيدات الأخريات، حتى فُضح أمره في النهاية أمام الجميع، بعدما تم إرسال المكالمات التي حدثت بينه والأخيرة عبر تطبيق "الواتساب".

وخلال حلقة الأمس، تحدثت الزوجة، والتي تجسدها الفنانة صفاء الطوخي، عن صدمتها في زوجها واستحالة مسامحته.

وعلى هذا الجانب، طرحت "هُن" سؤالاً على بعض السيدات، هل يمكن مسامحة الزوج بعد الخيانة؟

فقالت ندى أحمد: "إزاي أسامح في الخيانة، لو سامحت يبقى معنديش دم"، في حين أجابت شيماء مطاوع، قائلة: "وهي لو خانت الراجل هيسامحها، لو عندها كرامة متسامحش".

وتابعت إيمان هجرس: "اشمعنى الراجل لما يغلط الست مجبره تسامحه ولو هي كانت غلطت مكنش حد رحمها مش مسموح الخيانة أصلًا في كل الأحوال"، بينما أردفت زينب صلاح الدين: "اللي خان لازم ياخد عقابه مش يتسامح".

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وعلى الجانب الآخر وجدت بعض الفتيات، أن هناك مبررات لسماح الرجل في هذه الحالة، فقالت أميرة فرج: "هتسامح لما يكون في حب وعشره بينهم وهو غلط ورجع عرف غلطته وندم واعتذر، وطبعًا مش هتسامح كدا من الأول هي بتدي فرصه وخلال الأيام مبينهم لما يديلها أسباب أنها تسامح أو يكمل في الغلط اللي بيعمله بالتالي كدا مينفعش سماح إطلاقا لكن لو لقيته اتعدل وفعلا كانت غلطة مرة واحدة بس وحس بندم وصلح مع الحب والعشرة الطيبة أكيد هتسامح والنسيان دا مع الوقت لما يحصل لما ميحصلش بس الحياه تستمر".

في حين ردت آية جبر: "الخيانة بالذات مفيهاش قاعدة عامة فيه ستات لو وقف على دماغة مش هتسامح وستات بتقدر تسامح حتى الخيانة الجسدية وتقول كلنا بنغلط وهو تاب وخلاص التسامح ده قدرات".

بينما سردت إيمان البرعي، ما مرت به من قبل، قائلة: "أنا سامحت في مرة.. السماح بيبقى طاقة ومواقف ممكن تفتكريله موقف واحد بس ومن خلاله تنسي كل حاجة وحشة عملهالك وممكن يبقي مواقفه الحلوه كتير بس هو استنفذ كل طاقتك ومتقدريش تسامح".

وفي نفس السياق، قالت هبة محمد: "مفيش ست بتسامح راجل إلا اذا كانت عايزة تعيش معاه مش بتحبه بس.. لان بعد الجواز العيشة وكل ما فيها بتأثر على الحب يا بزياده يا نقصان.. لو هي مش طايقة العيشة معاه استحالة تسامح و هتسيبه حتى لو في ذرة حب".

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