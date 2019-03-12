هنا الزاهد تكشف سبب عمل "بلوك" لخطيبها

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن عملها حظرًا لخطيبها الفنان أحمد فهمي، على موقع تبادل الصور "إنستجرام". وقالت الزاهد خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، "إنها قامت بعمل "بلوك" لخطيبها بسبب مشاجراته مع متابعيها وسبهم". وتابعت: "عملت له بلوك ودخلت على الشتايم فضلت أمسح أمسح الشتايم وبعدين دخلت شيلت البلوك تاني ودخل تاني يشتم". وأوضح أحمد فهمي، أنه يسب بعض المتابعين بسبب معاكساتهم لهنا الزاهد، مضيفًا: "أنا مقدر إنها ممثلة وحلوة بس فيه معاكسة بأدب وفيه معاكسة بقلة أدب". Advertisements ​

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