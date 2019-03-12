محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ
أفادت مجلة "ديابيتس راتجيبر" الألمانية بأن أمراض الرئة تهاجم مرضى السكري بصفة خاصة، مثل الربو الشعبي والانسداد الرئوي المزمن (COPD).
لذا شددت المجلة المعنية بصحة مرضى السكري على ضرورة استشارة طبيب أمراض صدرية وجهاز تنفسي في حال ملاحظة بعض الأعراض مثل ضيق التنفس والسعال الشديد وزيادة إفرازات البلغم وصدور صوت صفير أثناء التنفس، وذلك لتشخيص الأمراض مبكرا وعلاجها في الوقت المناسب.
ومن المهم أيضا أن يحرص المريض على ضبط نسبة السكر بالدم والإقلاع عن التدخين.
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