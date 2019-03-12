هنا الزاهد لأحمد فهمي: "مينفعش تشتم الناس" والأخير: "هشتم اللي هيشتم"

أثنى الفنان أحمد فهمي، على أسرة خطيبته الفنانة هنا الزاهد "طيبين جدًا مامتها واخواتها طيبين جدًا وعيلة كاملة طيبين جدًا".

وقال فهمي خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه يتعامل على طبيعته "أنا بتعامل بطبيعتي وعايز أبقى على السوشيال ميديا بطبيعتي زي أي شخص عادي بيكتب وبيهزر".

وردت عليه خطيبته الفنانة هنا الزاهد ساخرة: "بس مينفعش تدخل تشتم الناس يأحمد مينفعش وأي كلمة مبتعجبوش بيدخل يشتم بأفظع الألفاظ وبيدخل على اللي عندي يشتمهم وعلى اللي عنده يشتمهم"، قائلةً إنه يضحك وهو يرد على هولاء الناس.

وعن سبب مهاجمته لبعض المتابعين على انستجرام أرجع فهمي سبب ذلك إلى ضغط الناس واقترابهم أكثر من اللازم بسبب "السوشيال ميديا"، موضحًا أنه لا يرفض نقد أي عمل له "إنما تتدخل في أمور شخصية أو تشتمني هرد وهشتمك بشتمية أكتر بكتير".

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