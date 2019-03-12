وصف الفنان أحمد فهمي شعر خطيبته الفنانة هنا الزاهد بأنه "أكرت" وأنه يدلعها بـ"كتكت" نسبة لـ"كرتة".
وقال فهمي خلال لقائه وخطيبته مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه شاهدها بعد خروجها من حمام السباحة بعدما ابتل شعرها وجف وظهر بشكل مموج.
وتابع فهمي: "أنا شفت قدامي علي ربيع وكنت عايز أصورها وأنزلها للفانز"، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يصورها وينشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي عن خطيبته هنا الزاهد: "شعرها أكرت زي علي ربيع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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