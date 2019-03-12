احذر.. جلوس طفلك طويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ حذرت الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحات الحوادث من خطورة الجلوس طويلا على صحة العظام والعمود الفقري للطفل؛ حيث إنه يرفع خطر الإصابة بآلام الظهر وشد عضلات الظهر ووهن العظام وتشوهات العمود الفقري ومشاكل المشي والوقوف. ولتجنب هذه المخاطر ينبغي أن يمارس الطفل الرياضة والأنشطة الحركية في الهواء الطلق لمدة لا تقل عن ساعة يوميا، كألعاب الكرة وركوب الدراجات الهوائية والمشي والركض، كما ينبغي الإقلال من مدة الجلوس أمام شاشات التلفاز والحاسوب والأجهزة الجوالة كالهاتف الذكي والحاسوب اللوحي.

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