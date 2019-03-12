أحمد فهمي: "قرأوا فتحتي على هنا الزاهد وأنا بستحمى في البسين"

قال الفنان أحمد فهمي، إن فرق السن بينه وبين خطيبته الفنانة هنا الزاهد 13 عامًا تقريبًا، حيث يبلغ من العمر 38 عامًا، وتبلغ هنا 25، ورغم ذلك يشعر أن عقله نضج مؤخرًا.

وأضاف "فهمي"، خلال حواره في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "dmc"، أن أسرتها عندما حضرت إلى أسرته كي يتعارفوا، وجد نجل شقيقه يريد الاستحمام في البسين، مستطردًا: "طبعًا زعقتله قولتله عيب احنا عندنا ضيوف، بس الواد أصر".

وتابع: "هنا الزاهد قالتلي طيب انزل معاه البسين بس شوية واطلع على طول، فأنا أول ما نزلت البسين، لاقيت مامتها حطت إيدها في إيد مامتي وقالوا نقرأ الفاتحة وأنا تحت بستحمى في البسين".

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