قال الفنان أحمد فهمي، إنه كان يشعر بأن الفنانة هنا الزاهد "وشها حلو عليه"، موضحا أنها في إحدى اللقاءات بينهما كانت تريد حجز سيارة من إحدى التوكيلات بينما سبقها هو بـ 4 أشهر في حجز سيارة من نفس التوكيل، وعندما دخل معها لمشاهدة السيارة التي تريد حجزها من أجل شرائها، وجد سيارته قد وصلت للتو.
وأضاف "فهمي"، خلال حواره في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "DMC"، أن والدته عندما شاهدت هنا الزاهد، قالت "هيا دي يا أحمد، هي دي اللي عوزاها عروسة لابني"، مستطردًا: "أنا قولت لأمي يا حاجة ده أنتي لسه شيفاها من 10 دقائق بس".
فيما قالت هنا الزاهد، خلال حوارها في نفس البرنامج: "أحمد فهمي خطيبي كان حاسس في البداية إني بيئة، عشان شافني في كافية بفستان سواريه بس والله كنت خارجة من التصوير وجعانة قولت أدخل أكل".
كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد: "أحمد فهمي أول ما شافني افتكرني واحدة بيئة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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