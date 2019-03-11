فتيات عن عضلات "ميدو": "عمل فورمة الساحل وإحنا لسه في فورمة الكرش"

نشر أحمد حسام ميدو على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له من داخل الحمام، وتفاعل معه متابعيه وجمهوره، عبر الإعجابات والتعليقات.

وبدا "ميدو" بـ"لوك" مختلف كليا، حيث خسر كم كبير من وزنه الزائد، وبرزت العضلات، و"التاتو"، المرسوم على جسده، مع ذقن كثيفة، وحلقة شعر مميزة.

الفتيات تفاعلن مع منشور "ميدو"، وأصبح حديثهن رغم مرور عدة أيام على نشر الصورة، وبدأت صفحات "فيسبوك"، في إعادة نشر الصورة، كما فضلت الفتيات مشاركتها فيما بينهن، معتبرينه نموذج مثالي يحتذي به في فقدان الوزن.

أية عامر، قالت عبر حسابها على "تويتر": "إيه التحول الغريب ده يا ريتني عندي نص الإرادة دي"، فيما كتبت فاتن محمد عبر "فيسبوك": "أقولك حاجة يا ميدو يا ريتني كنت أنا اللي خسيت"، وأضافت أخرى: "ميدو عمل فورمة الساحل وإحنا لسه في فورمة الكرش".

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وكان "ميدو" قد نشر صورة له، قبل عدة أيام عبر "إنستجرام"، وأرفقها بتعليق: "#workhardplayhard فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك لأرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البريه ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك".

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