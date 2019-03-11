نجلاء بدر بإطلالة جريئة على "إنستجرام": مساء الفل

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "نجلاء" على الصورة التي نشرتها: "مساء الفل على الناس الحلوه اللي قلبها زي الفل"، وظهرت بفستان من اللون الأسود، قطيفة بدون أكمام، قصير كشف عن ركبتيها، كما كشف عن جزء من خصرها، وبدت بـ"مكياج" للسهرة، وتسريحة شعر عادية.

وتفاعل معها متابعيها وجمهورها على "السوشيال ميديا"، عبر الإعجابات والتعليقات، والتي جاء من بينها: "أحلى مسا على أحلى نجلاء"، و"مساء الورد عليك النجمة الراقية"، و"مساء الهنا على الحلو بزيادة حبيبتي قلبي نوجة".

وتحرص "نجلاء" على مشاركة جمهورها بلقطات وصور من حياتها الشخصية.

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