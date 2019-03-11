أغناهم "منسى موسى".. من هم أكثر الرجال ثراءً في تاريخ البشرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

بثروة تقدر بـ131 مليار دولار اقتنص رجل الأعمال الشهير جيف بيزوس لقب أغنى رجل على وجه الأرض وفقًا لتقرير مجلة "فوربس"، إلا أن ذلك لا يعني إنه الأغنى على مر التاريخ، إذ هناك شخصيات أخرى سبقوه حققوا ثروات وأموال تفوقه بمليارات على مر التاريخ.

ولعل أشهر أغنياء التاريخ الملك منسى موسى، أغنى رجل في التاريخ، وهو مسلم من أصول أفريقية عاش في القرن الرابع عشر الميلادي في دولة مالي، وقدرت ثروة موسى بـ400 مليار دولار أميركي، فيما أشار خبراء اقتصاديون إلى أنه من المستحيل تحديد ثروته في رقم، وفقًا لموقع المشاهير "نت ورث".

وفي هذا التقرير نستعرض لكم قائمة أغنى رجال شهدهم التاريخ، وفق ما نشره موقع "bbc".

- منسى موسى

عُرف باسم الملك الذهبي، لما كان يمتلكه من ثروات ذهبية، يذكر إنه ذهب في رحلة استكشافية وكان يوزع الذهب على البلاد التي يمر بها، ما تسبب في انخفاض سعر الذهب في هذه البلاد.

- أوجوستوس سيزار

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وهو الزعيم الروماني، والذي كانت له سيطرة كبيرة على البلاد، وقدرت ثروته بمليارات الدولارات.

- جلال الدين أكبر (1542-1605)

هو أحد السلاطين المنحدرين من السلالة المنغولية الذين حكموا الهند، وثروته كانت لا تحصى.

- أندرو كارنيجي (1835-1919)

رجل أعمال أمريكي-أسكتلندي مشهور، نهض من الفقر المدقع ليصبح صناعيًا ناجحًا ويصبح واحد من أغنى الرجال في التاريخ.

- جون د. روكفلر (1839-1937)

هو أحد رجال الأعمال المعروفين في أمريكا، واستطاع أن يجمع ثروة طائلة من خلال صناعات مجال النفط، وقدرت بـ341 مليار دولار.