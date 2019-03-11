مستحضرات أساسية لا تستغني عنها كيت ميدلتون

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مارس 2019 07:29 مساءً - تعتبر دوقة كامبردج كيت ميدلتون واحدة من بين أكثر نساء العالم شهرة، ومن بين الشخصيات المؤثرات في الحقل الاجتماعي. ليس فقط لأنها فرد من العائلة البريطانية المالكة، إنما أيضاً بفضل إطلالاتها اللافتة والأنيقة التي تختارها بكثير من العناية والدقّة بما يتناسب مع سنّها ومكانتها في الوقت نفسه.

ولأن كيت ميدلتون تعلم جيداً أن الأنظار موجّهة إليها، وأن عدسات الكاميرات تلاحقها مع كل إطلالة لها، فهي تحرص على العناية بجمالها واختيار مستحضرات تبرزه بأسلوب رصين وأنيق.

5 مستحضرات أعلنت كيت ميدلتون خلال حديث صحفي لها أنها لا تستغني عنها أبداً وأنها سلاحها لإبراز جمالها بالطريقة التي يظهر فيها. فما هي؟



من المعروف عن كيت ميدلتون ميلها إلى اعتماد المكياج الناعم غير المبالغ فيه، لذا فهي تركّز على إبراز جمال عينيها من خلال استخدام ماسكرا Hypnôse من لانكوم Lancôme التي تزيد من كثافتها وتجعلها تبدو أطول.





ولكي تمنح وجنتيها لوناً زهرياً مائلاً إلى البرونزي، تختار كيت من بوبي براون Bobbi Brown لوحة البلاش بالدرجات المتفاوتة Shimmer Brick Compact- Pink Quartz.





ومن العلامة نفسها تختار كيت الأيلاينر الخاص بها وهو Long-Wear Gel Eyeliner والذي يساعدها في تحديد سماكة الخط الذي تريده ويمنحها لوناً أسود كاحلاً.





ولمكياج عينيها، وحرصاً منها على أن تبدوا بمظهر طبيعي، تختار كيت ظلالاً باللون البيج الناعم وهو Nars Cosmetics Single Eyeshadow Verona

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ولشعرها النضر، تستخدم كيت شامبو Bain Oléo-Relax من Kerastase بتركيبة غنيّة بالزيوت الطبيعية يرطب الشعر ويحميها من التجعّد.