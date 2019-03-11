أصول تطبيق كريم الأساس وأخطاء شائعة تجنبّيها الآن

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مارس 2019 07:29 مساءً - تطبيق كريم الأساس أي الـ"فاونديشن"، هدفه الحصول على بشرة موحدة اللون، مشرقة، وخالية من الشوائب، تمهيدًا للحصول على مكياج واضح، ونقيّ. هذا هو المبدأ إنما الواقع يُبرز العكس، إذ إنّ مستحضر كريم الأساس، يرتدّ سلبًا على البشرة في حال عدم اتّباع الخطوات المناسبة لتطبيقه.

فمن أبرز الأخطاء الشائعة عند تطبيق كريم الأساس، هو عدم اختيار اللون أو التركيبة المناسبة، وعدم مدّه بالشكل السليم، فغالبًا ما تكون النتيجة طبقة سميكة، وغير موزّعة بالتساوي، إضافة إلى فرق واضح بين لون البشرة ولون العنق وأعلى الصدر.

لذلك، يقدّم لكِ موقع "الخليج 365.نت"، بعض النصائح والإرشادات حول أصول تطبيق كريم الأساس:



- تطبيق كريم الأساس، يجب أن يتم على بشرة نظيفة ومرطّبة. لذلك، إذا كان هناك أيّ رواسب مكياج من اليوم السابق، احرصي على تنظيف بشرتكِ جيدًا، لكي تضمني نتائج إيجابية.

- لكي تحصلي على تطبيق مناسب لكريم الأساس، يجب أن يكون ملمسه رقيقًا وأن يكون موزّعًا بالتساوي على بشرة الوجه كاملة. هذا يفرض بشرة مرطّبة بالعمق. لذلك، فإنّ أيّ تطبيق لكريم الأساس (الفاونديشن) على بشرة جافّة، لن يعطي النتائج نفسها كما هو الحال على بشرة مرطّبة.

من القواعد الأساسية لتطبيق كريم الأساس، هو البدء بترطيب البشرة عبر وضع كريم العينَيْن، وكريم النهار الخاص بالوجه، قبل تطبيق كريم الأساس.

- انتظري 3 دقائق إلى خمس، لكي يتسنّى لبشرتكِ امتصاص كريم الترطيب.



- إياك أن تستخدمي كريم أساس قد مضى على فتحه أكثر من 12 شهرًا أو 24 شهرًا (انظري إلى الرمز المدوّن على الجانب الخلفي من المستحضر). استخدمي كريم أساس يتمتّع بتركيبة كريم أو تركيبة سائلة، ويضمن تغطية متوسّطة لا كاملة، على أن يكون لونه درجة واحدة أفتح من لون بشرتكِ، وذلك لكي تحصلي على لون بشرة طبيعي.

- يمكن تطبيق كريم الأساس بأصابع اليد أو بالريشة، شرط أن تبدئي بوضع قطرتَيْن في وسط الوجه، وواحدة على الجبين، وأخرى على الذقن. ثم انتقلي إلى مدّ كريم الأساس من الداخل باتجاه الخارج.

- استخدمي اسفنجة الـ"بيوتي بلاندر" (Beauty Blender) المروّسة، بلّليها أولًا بالمياه، ثمّ قومي بتطبيقها على الوجه بحركات ضغط خفيفة لكي تثبّتي كريم الأساس جيّدًا.استخدمي الجانب المروّس منها، عند زوايا الأنف للتأكد من مدّ كريم الأساس جيدًا.

- في حال كان لديكِ الكثير من الهالات السوداء، قومي بتطبيق القليل من خافي الهالات السوداء في محيط العينَيْن.

- استخدمي البودرة لتثبيت كريم الأساس.