الغرة موضة رائجة جداً... تعرفي الى أجمل أشكالها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مارس 2019 07:29 مساءً - إن كنت ترغبين في تغيير اللوك الخاص بك، فهذا ليس سبباً كافياً لتقصي شعرك، إذ بإمكانك التمتع بإطلالة لافتة باعتمادك الغرة بمختلف أشكالها، مع الإبقاء على شعرك طويلاً.

انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أجمل وأجدد أشكال الغرة التي تناسب الشعر الطويل، والتي ستكون الأكثر انتشاراً خلال 2019.



الغرة "الستارة"

من المعروف أن النجمة بريجيت باردو اشتهرت بالغرة "الستارة" Curtain Bangs، مع الشعر الطويل، وها هي تعود مجدداً هذا العام وتحتل موقعاً متقدماً في موضة الشعر. وقد سُميت بالستارة، كونها تنقسم الى قسمين لإظهار منتصف الجبين. لذلك، جربي الغرة الستارة لتسريحة عفوية وعصرية ومفعمة بالأنوثة.



الغرة القصيرة المتساوية

الغرة القصيرة المتساوية Blunt Bangs ستكون رائجة جداً خلال عام 2019، وجمالها سيكتمل إن كنت تمتلكين شعراً طويلاً متساوياً، فهي ستمنحك إطلالة متفردة وأنيقة، لذلك اعتمديها من دون تردد، لا سيما أنها ستظهرك أصغر سناً وستعطيك طلة شبابية وعصرية.



الغرة الكيرلي

الغرة الكيرلي المتطايرة على الجبين ستغيّر إطلالتك بالكامل، حيث ستحدث فرقاً واضحاً ولافتاً في تسريحة شعرك بشكل عام، لذلك ننصح صاحبات الشعر الطويل الكيرلي بعدم التردد في اعتماد الغرة القصيرة الكيرلي المتطايرة على الجبين، فهي ستضيف إليهن لمسة عصرية رائعة.



الغرة الجانبية الطويلة

إن كنت تميلين الى إبراز ملامح وجهك طوال الوقت، جربي الغرة الطويلة الجانبية، واعتمديها خصوصاً مع الشعر الناعم المنسدل على الظهر، وبذلك تحصلين على إطلالة ناعمة جداً ملائمة لأوقات النهار والليل على حد سواء.



الغرة القصيرة المتفرقة

إن كنت تمتلكين شعراً خفيفاً وتريدين إظهاره أكثر حجماً، فإن الغرة القصيرة المتفرقة هي خيارك المثالي، لا سيما إن كان شعرك متوسط الطول، حيث ستجعل شعرك يبدو كثيفاً، كما ستمنحك إطلالة أنثوية رقيقة جذابة.

الغرة الضخمة

إذا كنت من محبات موضة الشعر خلال فترة السبعينات، فإن الغرة الضخمة أو المرتفعة هي خيار مثالي لك، فاعتمديها هذا الموسم لإطلالة أنيقة ولافتة. وللحفاظ على غرة مرتفعة ثابتة، استخدمي مثبت الشعر.

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