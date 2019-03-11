أحذية خريف 2019.. مقدّمات مربّعة وكعوب عريضة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتهى أسبوع الموضة في باريس، منذ أسبوعٍ تقريبًا، وشهدتْ مدرجات عروض أشهر الماركات التجارية الفرنسية، ظهور صيحات جديدة، من المتوقّع رؤيتها وشراؤها وارتداؤها في موسم الخريف المُقبل.

وعندما يتعلّق الأمر بالأحذية، فقد شهدتْ المدرجات ظهور الكثير من الأنماط العصرية، والتي تناسب مختلف الأذواق، فبرزتْ المقدّمة المربّعة التي أضفتْ لمسة أنيقة على البوت، وكعب الميول.

كما جاءتْ أحذية ماري جينز، بأنماط لامعة وظلال جذّابة، لتضفي لمسة جذّابة على زيّ المرأة العصريّة اليوميّ.

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وأتتْ أحذية البوت العسكريّ، بنعل مكتنزة، وبالأربطة، كما رأينا في عروض ديون لي و مايكل كورس. فيما برز البوت العالي حتى الرّكبة بطبعات الأزهار، كما رأينا في عروض بروك كولكشن، و زيمرمان.

وشهدتْ المدرجات أيضًا، ظهور قماش فرو الخروف الدافئ، على العديد من الأحذية، من المسطّحة، إلى الصنادل والبوتات، كما رأينا في عرض شانيل، و فيليب ليم.