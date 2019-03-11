بـ12 نصيحة.. هكذا تحقق حلمك في الثلاثينيات وتعش حياة مستقرة بعد الـ60

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ميرنا عادل:

يعتقد كثيرون أن فترة الشباب التي يستطيع الإنسان خلالها تحقيق جميع أحلامه وطموحاته تنتهي نهاية العشرينيات غير أن لعلم النفس رأيًا آخر، إذ تستمر مرحلة الشباب والإنجاز حتى الـ50 من العُمر، لذلك تقدم أخصائية علم النفس إيمان عبد الله روشتة للوقاية من الاضطرابات، وتسهيل الوصول إلى الإنجاز وتحقيق الحلم.

وتقول "عبد الله" في تصريحها لـ"الخليج 365"، إنه يجب تقسم العُمر إلى مرحلتين الأولى وهي مرحلة الإنجاز من الـ30 إلى الـ50، والثانية وتبدأ من الستين وهي مرحلة الاسترخاء، مُعدّدة العديد من النصائح على الفرد اتباعها خلال الثلاثينيات:

-1 يجب عليك التفكير جيدًا في أهدافه والنقاط التي يريد الوصول إليها، بل ترتيبها كأولويات محددة.

-2 أن يكون بقدر الإمكان محافظًا على هدفه في الإنجاز، فكما يقول عالم النفس الشهير أليكسون في نظرياته عن النمو النفسي إن أفضل طريق للتخلص من الإحساس بالانتكاس هو الإنجاز والاجتهاد في العمل.

-3 أن يختبر نفسه دائما في تحديات دائمة مع خطوات متتالية، فينجزها واحدة تلو الأخرى.

-4 أن يكون مثقفًا ويقرأ كثيرًا، ذلك يسهل عليه قراءة نفسه وأفعاله قبل قراءة العالم الخارجي الذي يعيش به.

-5 أن يستغل كل طاقاته العقلية والجسمانية معا، إذ سيمر بأيام يكون غير قادر على بذل مجهود بدني حاد مثل تلك الأيام التي يعيشها.

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-6 يجب عليك بناء الهوية والدائرة الخاصة بك، ليعرف نفسه جيدا، ويعرف ماذا يريد.

-7 أن يمنح لنفسه من 20 لـ 25 دقيقة كل يوم تأمل واستقرار نفسي، ليتجنب الاضطرابات والصراعات الداخلية.

أما عن المرحلة الأخرى وهى الهرم أو ما بعد الـ60، تذكر أخصائية علم النفس، مجموعة من الأمور عليك مراعاتها لحياة سعيدة:

-8 على الشخص أن يكون اجتماعيًا للغاية، ولا يقتصر حياته بعد العمل على الأسرة والبيت فقط، وعليه الظهور مجتمعيا ولعب الرياضة التي تناسب حالته الصحية.

-9 أن يكون إيجابيًا وينظر للأمور بطريقة مختلفة، ويقتنع أنه مثلما تعب في حياته فهو بالتأكيد محتاج الى الراحة.

-10 أن يخلق دائرة بها أصدقاء من نفس سنه، وأيضا من سن أصغر ليبثوا به الطاقة الشبابية، وأن ينقل خبرته ومشقة حياته لهم ويشاركهم ذلك.

11- على الزوجين مراعاة مشاعر بعضهم البعض، وتشارك الاهتمامات ذاتها.

-12 على الفرد أن يستمتع بالمرحلة ولا يضيف على نفسه همومًا وأفكارًا سلبية.