استشاري تغذية تقدم "روشتة علاج" لمنع تساقط الشعر

تعاني الكثيرات من الفتيات من سقوط الشعر، ويعد هذا من الأمور الطبيعية، ولكن في حال تساقط الشعر بشكل كبير يجب العمل على علاج هذه المشكلة، والتي ترجع بسبب العديد من الأمور منها نقص بعض الفيتامينات والأملاح المعدنية، عدم الحصول على قسط كاف من النوم، الإصابة بنقص الحديد، وقلة شرب الماء، ويمكن اللجوء إلى بعض الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على صحة الشعر منها كما ذكرتها الدكتورة بسمة هنداوى، استشاري التغذية العلاجية، أثناء حديثها لـ"هُن" كالتالي:

- أساس تكوين الشعر هو بروتين "الكيراتين"، فيجب تناول الأطعمه الغنية بالبروتين مثل اللحوم، الفراخ، الأسماك، الألبان، البيض.

- تناول الأطعمة الغنية بالحديد لدورها الفعال في إنتاج البروتين للشعر.

- تناول الأطعمة الغنية بالزنك، لأنه بيحفز نمو الشعر مثل (البيض، فول الصويا، الدجاج).

- لتطويل الشعر عليك بتناول فيتامين (ه) من مصادره الطبيعية، مثل الأفوكادو والمكسرات.

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- لشعر صحي خالي من التقصف والشيب والتساقط عليك بتناول فيتامين "ب" المركب لدوره في تحفيز انتاج الهيموجلوبين في الدم الذي ينقل الأكسجين ويزيد من تدفق الدورة الدموية في فروة الرأس، والموجود في "البرتقال، الليمون، الطماطم، البطاطا، الفاصوليا، الأسماك، دقيق، الشوفان والفاكهة"

- تناول المصادر الغنية بالبوتاسيوم لأنها تلعب دورًا كبير فى نقل المغذيات للشعر من خلال أغشية الخلايا.

- الأهتمام بتناول مصادر فيتامين "A" الذي يساعد في غزاره الشعر ومصادره، "الخوخ، الجزر، البرتقال، المانجو، الفلفل الحلو والقرنبيط".

- الإكثار من شرب 7 أكواب من المياه يوميا حيث تساعد في ترطيب الشعر ونموه، وتجنب المياه الغازية والسكريات والمأكولات غير الصحية.

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