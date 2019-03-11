بالفيديو| جمعتهما الصدفة والغيرة المتبادلة.. محطات في حياة هنا الزاهد وأحمد فهمي

صدفة تلقائية جمعت الممثلة الشابة هنا الزاهد بالفنان أحمد فهمي للمرة الأولى في العرض الخاص لفيلم "حرب كرموز"، تلاها صدفتين آخرين بأحد المطاعم، توطدت علاقتهما في فترة قصيرة لم تتجاوز الـ30 يومًا، تعارف خلالها أفراد أسرتيهما حتى تمت خطبتها في أغسطس الماضي في حفل عائلي، فاجئ العديد من محبيهم.

وخلال الأشهر التالية على الخطبة، شهدت علاقة الثنائي الكثير من المواقف الرومانسية والمثيرة للجدل، التي تداولتها وسائل الإعلام وتحدث عنها الثنائي في لقاءاتهما التليفزيونية، والتي يأتي أحدثها مساء اليوم، مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة".

ويرصد "هن" أبرز المحطات التي جمعت الثنائي منذ ارتباطهما وحتى الآن:

- انتقادات للخطبة:

تعرض الثنائي لانتقادات عدة عقب إعلان خطبتهما، بسبب الفارق العمري بينهما، والذي يبلغ 13 عامًا، كما أوضحت "هنا" خلال حوارها في برنامج "حفلة 11"، المُذاع عبر فضائية "On E"، لكنها تغاضت عنه بسبب مرونة تعامله وطيبته: "كنت عايزة أتجوز حد أكبر مني بـ10 سنين، وهو شكله مايديش 38 سنة، يبان أصغر كتير".

كما واجها انتقاد آخر بسبب ارتباطهما بعد أشهر من انفصاله عن زوجته السابقة منة حسين فهمي، وهو ما اعتبره "أحمد" انتقاد غير منطقي، قائلا إن الجمهور لا يعلم الكثير عن تفاصيل حياة الفنان الشخصية، ولا يعلمون سوى موعد انفصاله رسميًا، دون دراية بما يسبقه.

- غيرة مفرطة:

ومنذ إعلان خطبتهما، لا يترك "أحمد" فرصة للرد على متابعي "هنا" من خلال التعليقات، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فحين يُعلق أحد متابعيها بتعليق ساخر، أو بعبارة غزل، يرد عليه على الفور بردود تتنوع بين السخرية والحدة، التي يعتبرها البعض "غير لائقة"، وهو ما يثير غضبها، وتسبب في حظرها له لمدة يوم كامل كي يتوقف عن مواصلة التعليق على متابعيها.

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كما تظهر غيرته في عدد من المواقف الأخرى، مثلما نشر صورة لـ"بوستر" فيلم "قصة حب"، مستبدلًا صورته بصورة الفنان أحمد حاتم بطل العمل، وعلق قائلا: "مش لو كنت أنا اللي عملت الفيلم ده كان أحسن"، وهو ما اعتبره البعض دليلا على غيرته المفرطة على خطيبته، والتي أكدتها "هنا" خلال حوارها في برنامج "حفلة 11" أيضًا، مشيرة إلى أنه أخبرها ذات مرة بحذف صورة لها نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، اعتبرها "جريئة ولا تتوافق مع براءتها المعهودة".

وعلى الجانب الآخر، لا تجد "هنا" حرجًا في متابعة أنشطة "أحمد" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادره بالأسئلة فور إعجابه بصورة أي من الفتيات، لكن غيرته تفوقها بمستويات عدة، كما أفصحت خلال الحوار التليفزيوني ذاته.

- عمل فني مشترك:

لم يسبق للثنائي "هنا" و"أحمد" الظهور معًا في أي من أعمالهما الفنية السابقة قبل إتمام الخطبة، فكان لقاءهما الأول خلال العرض الخاص لفيلم "حرب كرموز"، رغم عملهما بالمجال ذاته، لكنهما تشاركا بطولة المسلسل الجديد "الواد سيد الشحات"، المُقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، والذي نشر "أحمد" صورة من كواليسه عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

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