9 أفكار لغرفة نوم رومانسية ومميزة ليوم الزفاف

تجهيز شقة العروسة يخصص له الوقت الوفير، لترتيبها وتنسيقها بشكل مميز، ولغرفة النوم تفكير آخر في التنظيم والترتيب فتسعى الأمهات لشراء المفارش المتميزة ذات الأسعار الباهظة، اعتقادا منهم أن بذلك يجعل لتلك الغرفة طابع خاص ومميز، ولكن هناك اعتبارات أخرى يجب النظر إليها حسب ما ذكره موقع homify المتخصص في الديكور. ولتجهيز غرفة نوم مميزة ورومنسية مناسبة لتلك الليلة، إليك بعض الخطوات: - يجب اختيار مرتبة مريحة للطرفين، سواء قطن أو سفنج. - اختيار هيكل للسرير من خامة متينة وذات جودة عالية. - يجب الحرص على اختيار المفروشات بعناية، مع مراعاة ما يفضلة الطرف الآخر، فمثلا من الممكن اختيار القماش الحرير أو الستان وهذا ما يتسبب في عدم راحه الآخر. - اختيار الألوان الناعمة فهي تعطي المزيد من الراحة البدنية والبصرية، مثل الرمادي والأبيض والكريمي. - اختيار سجادة مناسبة ومكملة للأجواء العامة لغرفة النوم، مع الحرص على أن تكون من خامة ناعمة، وأن يتم وضعها بجوار السرير لتدعم الأقدام بعد القيام من النوم وتضيف للغرفة دفئ وشخصية. Advertisements - يجب الحرص على وضع ستائر بلاك أوت، لمنع دخول الضوء وإزعاج نوم الزوجين. - يجب الحرص على اختيار إضاءة جيدة، مع ضرورة توزيعها بشكل جيد. - يجب أن يحرص الزوجين على إضافة شخصيتهم الخاصة في الغرفة من ألوان وديكورات. - يمكنك إضافة بعض النباتات والزهور في غرفة النوم لإضافة لمسة رومانسية على الغرفة مع تحسين جودة الهواء وتنقيته وتحسين الأجواء العامة للغرفة. ​

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