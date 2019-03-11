بالصور| "جنة" و"بسمة" يتغلبان على "بعبع الثانوية" بـ"الغنا في عربيات السيدات"

داخل أحد عربات المترو المخصصة للسيدات، وعلى دقات الطبلة وكلمات أغنية مريم صالح، انطلقت جنة نشأت وبسمة أبوبكر في الغناء، مرددين: "حلو الحلو بكل خصاله اللي دلاله ميعجبنيش ميعجبنيش، قالوا بيهجر قلت وماله يهجر يهجر بس يعيش"، ليتفاعل معهن الراكبات، لكن بعد قليل من الوقت لاستيعاب ما يحدث.

"جنة" و"بسمة" طالبتان في الثانوية العامة قسم "علمي علوم"، قررا البحث عن طريقة جديدة لتقليل ضغط المذاكرة والتخلص من "بعبع الثانوية" في أوقات الفراغ، واختارا مترو الأنفاق مكانا يشهد على غنائهما بالكلمات التي يحبان سماعها دائما.

"بغني في المترو من سنة ونص قبل ما اشتري الطبلة، وبعد كده أي مشوار باخدها معايا".. هكذا تحدّثت جنة نشأت، الطالبة في الثانوية العامة، لـ"الوطن" عن فكرتها، موضحة أنّها اختارت مترو الأنفاق لأنه من المواصلات المملة بالنسبة لها، خاصة أنّها ترى الركاب جالسين وعلى وجوههم علامات الاكتئاب.

ومع عشق "جنة" و"بسمة" للضحك والمزاح، قررا الاستمرار في الغناء بالمترو، لتتفاعل معهن الراكبات تارة بالغناء والضحك والتسقيف، وتارة بالضحك عليهن، وتضيف "جنة" أنّها لم تتعلم الطبلة أو الغناء، لكنها تعشقهما خاصة في الأغنيات القديمة.

وعن علاقة الصديقتين، فقالتا إنّها بدأت منذ الطفولة، إذ التقتا للمرة الأولى في الصف الأول الابتدائي، وتوطدت علاقتهما عند ذهابهما للمدرسة الثانوية، وأصبحا معا في كل وقت، سواء في المدرسة أو الدروس أو الخروجات، أو منزل إحداهن.

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