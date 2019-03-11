حنان العمدة عن فوزها بـ"أوسكار أفضل فيلم سياحي": "شغالة عليه من سنتين"

قالت المخرجة حنان العمدة الفائزة بجائزة أوسكار في مسابقة أسبوع السياحة ببرلين عن فيلمها "الاستشفاء البيئي"، إنها بدأت العمل على الفيلم منذ عام 2017، وشاركت به في مسابقات أخرى وفازت بالعديد من الجوائز، موضحة أن هذا الفيلم قامت به من أجل قناة "طيبة أسوان".

وأضافت "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الاثنين، أن الفيلم مدته 8 دقائق فقط، مشيرة إلى أن هناك فريق عمل معها على الفيلم لإخراجه بتلك الصورة المشرفة لمصر، موجهة الشكر لكل العاملين والمتعاونين معها في الفيلم.

وتابعت أنها تنافست مع أربعة منافسين، اثنين من دولة الأردن، وآخر من دولة العراق، وبعد التصويت على أفضل فيلم، كانت الاحتفالية في منطقة برلين.

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