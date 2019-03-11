محطات قصة الحب السرية لـ"لوبيز ورودريجز".. بدأت في ملاعب البيسبول

‎قصة رومانسية سرية بدأت بلقاء دون موعد في نيويورك، ارتطام عادي جمع النجمة العالمية جنيفر لوبيز، ولاعب البيسبول رودريجز في مباراة بيسبول، بعدها غادر كل منهم إلى وجهته، وبعد عقد من الزمن، بدأ الثنائي الخروج "سرا" بعيدا عن الكاميرات وأعين المتطفلين.

القصة التي بدأت بشكل سري، ولم يتخيل طرفاها أن تسير نحو ما وصلت إليه، مرت بتطورات كثيرة وصلت إلى ارتداء "لوبيز" خاتم خطبتهما المصنوع من الألماس، بحسب صحيفة "لاتين تايمز"، التي رصدت قصة حب الثنائي في محطات على النحو التالي:

1- مايو 2005

ذكرت الصحيفة أنّ "لوبيز" التقت "رودريجز" للمرة الأولى، حين حضرت مع زوجها آنذاك مارك أنتوني، مباراة بيسبول في كوينز، وكان "رودريجز" لا يزال متزوجًا من سينثيا سورتيس، حتى وقع الطلاق بينهما في العام 2008، أي بعد 3 سنوات من لقائه بـ"لوبيز"، في حين وقع الطلاق بين "لوبيز" و"أنتوني" في العام 2014.

2- فبراير 2017

بعد مرور 12 عاما على اللقاء الأول بين "لوبيز" و"رودريجز"، كانت الأولى جالسة في مطعم تتناول الغداء حين رأت رودريجز يمر من أمامها، ولسبب ما خرجت من المطعم وتبعته، ثم رتبت على كتفه لتخبره: "دعنا نخرج لتناول العشاء معا"، فأجابها رودريجز بالموافقة.

3- مارس 2017

شوهد الاثنين سويا في مطعم بنيويورك، بعد مقابلة لـ"ردودريجز" في اليوم ذاته، وصف فيها "لوبيز" بأنّها امرأة مذهلة، وقال: "لوبيز سيدة رائعة، وأحد أذكى الكائنات البشرية التي قابلتها، إضافة إلى أمي".

4- إبريل 2017

بدأ الثنائي في الظهور أمام العامة، وعلى مدار الشهر حضرا سويا عدة مناسبات في ميامي ونيويورك.

5- مايو 2017

توضح الصحيفة أنّ الحبيبين أصبحا أكثر الأزواج المفضلة في هوليود، بعد ظهورهما معا للمرة الأولى على السجادة الحمراء، في حفل Met Gala، وفي تلك الليلة احتلت أخبارهما عناوين الصحف، إذ رقصت "لوبيز" إلى جانب "رودريجز".

6- يونيو 2017

بدأت عائلتا "لوبيز" و"رودريجز" الاتفاق بشكل جيد، إذ شاركت الأولى صور أطفالها الذين قضوا وقتًا ممتعًا مع أطفال "رودريجز"، وفي الشهر ذاته، خرج الثنائي في رحلة رومانسية إلى باريس.

7- أغسطس 2017

كان الحبيبان على موعد مع جوستين تيمبرليك في هامبتونز، وفي نهاية الشهر، ذهبا إلى لاس فيجاس لمشاهدة مباراة ملاكمة بين فلويد مايويذر جونيور، وكونور مكجريجور.

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8- أكتوبر 2017

احتل الحبيبان غطاء مجلة فانيتي فير، بعد أنّ قدما عرضا في حفل موسيقي للإغاثة من الكوارث في لوس أنجلوس.

9- نوفمبر 2017

ذكرت "لاتين تايمز" أنّ "لوبيز" و"رودريجز" شاركا في تنظيم حدث، نظمته مؤسسة سرطان البروستاتا في نيويورك، وفي وقت لاحق من نوفمبر، شوهدا وهما يتسوقان معا في الأماكن العامة.

10- مارس 2018

كشفت "لوبيز" في مقابلة، أنّها تريد أن يتقدم بها العمر مع شخص في علاقة ملتزمة، وأكدت أنّها ليست على عجلة من أمرها للزواج، وسعيدة لأنّها و"رودريجز" يستطيعان فهم بعضهما بطريقة لا يمكن أن يتصورها الآخرين.

11- إبريل 2018

ظهر الزوجان علنا في حفلي Time 100 Gala في نيويورك، وBillboard’s Latin Music Awards في لاس فيجاس.

12- يوليو 2018

حضر الحبيبان لعبة كل النجوم الـ90 MLB في واشنطن.

13- يناير 2019

قالت "لوبيز" في مقابلة أخرى، إنّها ممتنة لامتلاك طفلين رائعين وحبيب رائع، وأكدت أنّه رغم كل الأشياء التي حدثت في حياتها، إلا أنّها ما تزال متفائلة.

14- فبراير 2019

ظهر الثنائي على السجادة الحمراء في "جرامي"، ثم حضرا حفل أوسكار.

15- مارس2019

عرض "رودريجز" الزواج على لوبيز، وظهر كل شيء على النحو المخطط له، ولم يبق سوى تحديد موعد الزواج.

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