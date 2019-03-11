غادة والي تفتتح معرضي "كرافيتي ايجيبت" و"جاردنز" لتمكين المرأة اقتصاديا

يعقد معرض الحرف اليدوية "كرافيتي ايجيبت" ومعرض "جاردنز"، يوم السبت الموافق 30 مارس الجاري، ويتضمن مجموعة من المنتجات اليدوية، المنسوجة بأنامل سيدات مصريات، من مختلف محافظات مصر، لتمكين المرأة اقتصاديًا.

ومن المقرر أن تفتتح غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي المعرض، بحضور كلًا من مسعد عمران رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية، وهشام الجزار رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، وذلك في الفترة من 29 مارس وحتى 6 إبريل 2019 بأرض المنارة بالتجمع الخامس.

ويأتي معرض "جاردنز" مرافقا لمعرض "كرافيتي إيجيبت"، كفكرة تقام لأول مرة في مصر حيث أن كل دورة من "كرافيتي إيجيبت" ستشهد توجها معينا بداية من هذه الدورة التي تشهد إقامة معرض "جاردنز" في نفس توقيت "كرافيتي"، ويقدم معرض "جاردنز" خدمة جليلة لمحبي الزراعة سواء في حديقة المنزل، أو الشرفات، أو الأسطح.

كما سيتواجد كبار متخصصي الزراعة المنزلية، و مهندسي الديكور الخاص بالحدائق الذين سيقدمون نصائح حول كيفية الزراعة في المنزل وتنسيق الحدائق، بالإضافة إلى نوعية النباتات الجاذبة للطاقة الإيجابية والباعثة للروائح الطيبة والطاردة للحشرات، وغيرها الكثير من النصائح في هذا مجال الزراعة وتنسيق الحدائق ورعايتها.

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ويقام "كرافيتي ايجيبت" ومعرض "جاردنز"، بناء على توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الحرف اليدوية التي تعتبر أحد أهم الصناعات الأساسية للاقتصاد المصري، ويشارك فيه عدد كبير من فناني وحرفي مصر من مختلف أنحاء الجمهورية.

وانعقد المعرض بناء على النجاح الكبير الذي حققه في عامه الأول السنة الماضية، وكانت الدورة الأولى تحت اسم "كرافيتي إيجيبت"، حيث كان هناك إقبال كبير من الجماهير من مختلف الفئات، إضافة إلى دعم كافة جهات الدولة المعنية بهذا الشأن.

وأقيم المعرض برعاية كلًا من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التضامن الإجتماعي، وافتتحه الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور عدد من الشخصيات الهامة ورجال الأعمال والإعلاميين.

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