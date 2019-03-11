جينيفر لوبيز تُعلن خطبتها من أليكس رودريغيز

أعلنت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، خطبتها على لاعب البيسبول السابق بفريق نيويورك يانكيز أليكس رودريغيز، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، يوم السبت، وأعلنت لوبيز موافقتها على عرض الزواج، ليكون هذا هو عرض الزواج السادس لها، والخاتم الخامس، وقريبا لتكون زيجتها الرابعة، وفقا لصحفية الديلى ميل البريطانية.

عندما أعلن الثنائي الخبر السار على "إنستغرام"، لفت انتباه معجبيهما خاتم الخطوبة المذهل من الماس، والذي يبلغ حوالي 20 قيراط، والذى يرجح أن قيمته تبلغ 4.5 مليون دولار.

وكتب أليكس البالغ من العمر 43 عاما: "قالت نعم" بينما جينيفر والبالغة 49 عاما، اكتفت بنشر الصورة وأرفقتها برموز تعبيرية مكونة من قلوب.

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ويقدر آجاي أناند من شركة Rare Carat أن قيمة الخاتم المذهل تبلغ نحو 4.5 مليون دولار، والذي قال: "يثدر فريقنا من علماء الأحجار الكريمة والماس أن قطع الألماس المرصعة بالزمرد لخاتم الخطوبة هو 20 قيراطا وتبلغ قيمتها نحو 4.5 مليون دولار".

كان الثنائي السعيدان يقضيان عطلة في خليج Baker في بحر أباكو عندما طلب منها الزواج بعد ارتباطهما لأكثر من عامين.

وقدر أندرو براون ، رئيس شركة WP Diamonds ، خاتم الماس المخروطي الرائع بمبلغ 1 مليون دولار،

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وقال لصحيفة " E! News": "يبدو أنه قطع الزمرد تزن 10 قيراط ، ومن المحتمل أن يكون حجرًا نادرا للغاية بفضل اللون والوضوح".

في الوقت نفسه ، قدرت خبيرة الأزياء لورين ماكولي أن الخاتم يزن 15 قيراطًا ، وتقول أنه "يمكن بيعه بسهولة مقابل مليون دولار".

بدأ الثنائي بالمواعدة في فبراير 2017،ومؤخرا، احتفل الزوجان بذكرى مرور عامين على علاقتهما، حيث كتبت لوبيز عبر حسابها الرسمي على إنستغرام رسالة لحبيبها قالت فيها: أنت من تجعل عالمي مكانا أكثر أمانا واستقرارا، في خضم حياتنا المتغيرة باستمرار أنت تجعلي أشعر وكأنني مراهقة من جديد"

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