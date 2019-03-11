"الأزهار والألوان".. تعود بقوة في موضة ربيع وصيف 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

عرض من وحي السبعينيات لربيع وصيف 2019 سيطر على تصاميم دور الأزياء الإيطالية فيرساتشي Versace ، لتطغى على الإطلالات، الأجواء الربيعية الجريئة على مستوى القصات والألوان المميزة.

حرص المصمم على إضافة لمسات خارجة عن المألوف في التصاميم، عن طريق اعتماده على طبعات من الأزهار ذات الألوان المتداخلة والتي أصبحت إحدى صيحات الموضة للموسم الجديد.

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وتكررت تلك الطبعات على الفساتين والحقائب حتى السراويل الضيقة، لفتت الأحذية الأنظار بغرابتها وبفكرتها المبدعة، حيث أطلق من جديد موضة الصنادل ذات الكعب العالي العريض، الشانكي Chunky heels، والمغلقة من الأمام فقط، والمفتوحة المطرزة بالورود، حيث إن هذا النوع من الأحذية كان قد انتشر العام الماضي ليصبح موضة الموسم الحالي أيضًا.

كما مزجت بين قماش التويد والجباردين، وقد تمحورت المجموعة بين الفساتين والتنانير، وطغى اللون الأحمر والأصفر والأخضر

يستعرض لكم "الخليج 365" مجموعة دور الأزياء الإيطالية فيرساتشي Versace لأزياء ربيع وصيف 2019.