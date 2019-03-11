انت الان تتابع تفاصيل خبر طائرة روسية تهبط اضطرارياً في باكو إثر اشتباه بوجود قنبلة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 مارس 2019 05:43 مساءً - هبطت طائرة مدنية روسية في العاصمة الأذربيجانية باكو، اليوم الاثنين؛ بسبب الاشتباه بوجود قنبلة على متنها.

وقال المكتب الإعلامي لمطار باكو، إن طائرة Airbus "إيرباص A 321" التابعة لشركة "خطوط أورال الجوية" الروسية، التي كانت تنفّذ رحلة من البحرين إلى موسكو، "هبطت بنجاح في مطار حيدر علييف الدولي، في الساعة 14:56 بتوقيت باكو".

وأوضح المصدر نفسه أن "اشتباه قائد الطائرة بوجود قنبلة على متنها" كان سبباً بهبوطها الاضطراري، وفق ما نشر موقع "روسيا اليوم".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مطار باكو إعلانه أن طائرة ركاب تابعة لخطوط أورال الجوية كان على متنها 225 شخصاً.