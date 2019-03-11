"الإفتاء" توضح حدود التعامل بين "المخطوبين"

ورد سؤالًا على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة: "ما حدود التعامل بين الزوجين قبل الزفاف وخلع الفتاة حجابها أمام خطيبها وزوج عمتها".

وجاءت الإجابة على السؤال: "بعد كتب الكتاب بين الفتاة ومن يريد الزواج منها بالشروط الشرعية المقررة شرعًا، وهي الإيجاب والقبول والولي والشهود والإعلان وغير ذلك من شروط العقد الصحيح، فإن عقد الزواج يكون صحيحًا شرعًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية، وإنه وإن كان من حق الزوجين شرعًا أن يتعاشرا كما يتعاشر الأزواج إلا أن العرف يجب احترامه شرعًا؛ للقاعدة المعروفة المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا".

وتابعت: "فلا ينبغي للزوج أن يعاشر زوجته قبل زفافها في منزله؛ لأن ذلك الفعل مما تنفر منه نفوس أهل الزوجة، وقد تطول المدة وقد يحدث حمل وربما تحدث فُرقةٌ وهذا أمر واردٌ؛ فيكون وضع الزوجة في غاية الحرج أمام الناس وأمام الأسرة؛ لذلك يجب شرعًا احترام العرف الصحيح والانتظار حتى تنتقل الزوجة إلى بيت زوجها".

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وفيما يتعلق برؤية الخطيب شعر خطيبته، فلا يجوز لها أن تكشف عن شعرها، وكذلك زوج خالتها أو عمتها؛ لأنهما محرمين.

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