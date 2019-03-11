بالصور| "القومي للمرأة" يواصل احتفالاته بأعياد المرأة بمعرض مشغولات يدوية

"القومي للمرأة" يعقد ندوة لرصد جهود المجلس للسيدات في إطار حملة "2 كفاية"

المجلس القومي للمرأة يشيد بمبادرة السيسي "نور الحياة"

"المجلس القومي للمرأة" ينشر قصة "ميس هبة" نقلا عن "الوطن"

في يوم المرأة العالمي.. هكذا أصبحت المصرية أكثر تمكينا لتولي المناصب القيادية

ينظم المجلس القومي للمرأة، المعرض البيئي المتجول الثاني بحي مدينة نصر، وذلك يومي 15، 16 مارس الحالي، بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز شؤون البيئة وجمعية عين البيئة التعاونية، حيث سيقام بمقر المجلس القومي للمرأة. وذلك في إطار احتفاليات المجلس القومي للمرأة، بأعياد المرأة بعنوان "المرأة المصرية .. أصل الحكاية" بمناسبة مرور 100 عام على كفاحها.

ومن المقرر، أن تبدأ فاعليات اليوم الأول الجمعة، الثانية ظهرا حتى السادسة والنصف مساءً، واليوم الثاني السبت في التاسعة صباحا حتى السابعة مساءً والدعوة مجانية.

ويتضمن المعرض عرضا لمشغولات يدوية، ومنتجات الحرف التراثية، وورش تدريبية للسيدات، بالإضافة إلى معسكر بيئي للأطفال تحت عنوان "الطفل الأخضر"، لتثقيف الطفل بيئيا وتحفيزه على حماية البيئة وتأهيله لتحمل المسؤولية البيئية من خلال التعرف على أنواع المخلفات وكيفية فصلها وإعادة تدويرها بطريقة مبسطة، بالإضافة إلى التعرف على مصادر الطاقة المختلفة والتدريب على الزراعة، ويتضمن المعسكر إقامة مسرحا للعرائس، بالإضافة إلى التلوين.

Advertisements

​