هيدي كرم تكشف عن روتينها الأسبوعي للعناية ببشرتها

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها بنظامها الأسبوعي للعناية ببشرتها، كي تبدو مُشرقة ومتألقة دائمًا.

ونشرت "كرم" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لمجوعة فيتامينات وزيوت طبيعية، وعلقت: "ده جزء من الروتين الأسبوعي اللي بحاول اعمله، في الأول بستعمل الديرما رولر لمدة خمس دقايق وبعد كده بخلط ڤيتامين سي وزيت لوز حلو وزبدة شيا وفيتامين E مركز مع ڤيتامين E وزيت ورد".

وتابعت: "بحطهم ماسك على وشي لمدة نص ساعة، والأفضل تعملوه بليل قبل النوم".

وتفضل هيدي عادًة مشاركة جمهورها بالوصفات الطبيعية التي تستخدمها للعناية ببشرتها وشعرها.

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