جوهرة تهنئ هيفاء وهبي بعيد ميلادها: "سرقتي قلبي من 15 سنة"

حرصت الراقصة الروسية، جوهرة، على تهنئة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت "جوهرة" صورة تجمعها بالأخيرة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "عيد ميلاد سعيد إلى الأذكى، والأكثر أناقة".

وتابعت: "امرأة ملهمة لا نهاية لها، أنت مصدر إلهام لسنوات عديدة لا توجد كلمات يمكنها وصف إعجابي بك، أحاول التعلم منك، فمنذ اليوم الأول، الذي رأيتك فيه منذ 15 عامًا وقد سرقتِ قلبي إلى الأبد".

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واختتمت: "كل ما أتمناه هو سعادتك، دع كل المزيفات تخرج من حياتك".

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