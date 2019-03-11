بالصور والفيديو| زفاف نجل أغنى رجل في الهند بحضور مشاهير العالم

شهدت مدينة مومباي، السبت الماضي، حفل زفاف أسطوري لنجل الملياردير الهندي، موكيش أمباني، أغنى رجل في الهند ورئيس مجموعة ريليانس للصناعات، بحضور مشاهير كبار من العالم أجمع.

وشمل الحضور ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة "جوجل"، وتوني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ونجما السينما راجينيكينس وبريانكا شوبرا، ولاعبا الكريكيت ساشين تندولكار، وهارديك بانديا، فيما ظهر الفنانان الهنديان شاروخان ورانبير كابور يرقصان مع العريس أكاش أمباني، البالغ من العمر 28 عاما.

والعروس شلوكا ميهتا، 28 عاما، هي ابنة روسل ميهتا، تاجر مجوهرات ثري ومدير لشركة "روزي بلو" المملوكة للعائلة.

وتشمل إمبراطورية "أمباني" التجارية استثمارات في النفط والغاز والاتصالات وتجارة التجزئة، فهو يُعد أغنى رجل في آسيا، إذ حل في المرتبة 13 في قائمة أغنى أغنياء العالم التي تنشرها مجلة "فوربس" سنويًا، بثروة تقدر بنحو 50 مليار دولار.

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