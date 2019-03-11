منها الملوخية.. احذري هذه المأكولات لطفلك بعد الفطام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تواجه بعض الأمهات اللاتي كن يرضعن أطفالهن طبيعيًا، حالة من الحيرة الشديدة بعد فطام الأطفال، ويلجأن لعادات ربما تكون خاطئة، فمنهم من يطعم أطفالهن الأكلات الدسمة، مثل اللحوم المفرومة مع الملوخية، معتقدين أن ذلك الأمر يمنحهم نفس القيمة الغذائية، التي كانت توجد في الحليب الطبيعي وتساعده على النمو بشكل صحي أكثر.

الدكتور حازم المصري أخصائي التغذية العلاجية بالمركز المصري البريطاني لدراسة السمنة، يوضح لـ"الخليج 365" أن هناك بعض الأطعمة التي يجب اتباعها ضمن الغذاء الطفل، بداية من الشهر الرابع إلى الشهر السادس من عمر الطفل؛ للمحافظة على صحته ونموه بشكل طبيعي دون خلل:

1- تقشير حبة من الموز أو البرتقال أو التفاح، وتقسيمها إلى شرائح ثم هرسها بالشوكة أو بالملعقة.

2-كوسه وبطاطس مسلوقة وسبانخ وبسلة.

3-البيض المسلوق، والتأكد من تسويته جيدا حتى يتحول البياض والصفار إلى الحالة الصلبة بشكل كامل، لأن البيض النيء أو غير المطهو بشكل جيد يزيد من خطر الإصابة ببكتيريا السالمونيلا.

4-جميع أنواع منتجات الحليب.

5-والأطعمة التي تحتوي على معدل كافِ من البروتينات مثل قطع الدجاج المسلوق، ووجبة السمك المشوي مع الأرز .

6- تناول المشروبات الطبيعية الطازجة بأنواعها المتنوعة.

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وحذر أخصائي التغذية العلاجية من مجموعة مأكولات الممنوع تناولها أثناء فترة الفطام.

1-الاعتماد على البطاطس المقلية أو البانيه أو المعجنات، لأنها من المأكولات غير الصحية للأطفال الرضع، وقد ترفع من كمية الكولسترول الضار في الدم، وهذا النوع من الكولسترول يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين التاجية.

2- الوجبات السريعة لأنها تحتوي هذه الوجبات على نسب عالية من المواد الحافظة والدهون غير الصحية، ما يزيد من خطر السمنة عند الأطفال وخاصة إذا ما كان تناول هذه الوجبات يتم بصورة متكررة.

3- الأطعمة المليئة بالمواد الكيميائية الاصطناعية يجب أن تكون خارج حدود وجبات الأطفال، مثل "الشيبسي".

4-تناول بعض المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل الشاي وغيره قد يمنع الجسم من امتصاص الحديد بشكل كافٍ، بجانب المشروبات المحلاة والغازية والحلوى بأنواعها .

5-تناول اللحوم الدسمة والضأن التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين واللحوم قد تسبب فقدان الكالسيوم، ويرتبط هذا في بعض الأحيان بهشاشة العظام وسوء صحة العظام.

ماذا يحدث إذا تناول الرضيع الوجبات الممنوع تناولها أثناء فترة الفطام؟

وأوضح أن هذه الوجبات تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، فإذا كان طفلك يتناولها بشكل دوري، فيمكن أن تسبب له السمنة والوزن الزائد، وسيكون أكثر عرضة لإصابته بمرض السكرى وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، ويحدث عنده اضطرابات بالتنفس أثناء النوم.