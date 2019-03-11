انت الان تتابع تفاصيل خبر العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 مارس 2019 02:45 مساءً - قال التلفزيون الإثيوبي، اليوم الاثنين، إن المحققين عثروا على الصندوق الأسود لطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطّمت، يوم الأحد، في موقع الحادث.

وتحطمت الطائرة بعد دقائق من إقلاعها، أمس الأحد، في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي، ما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها، وعددهم 157 شخصاً.

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وأكد المدير التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية، تيوولد غيبريمريم، أن التحقيق سيتمّ بالشراكة بين محققين إثيوبيين وأمريكيين. وأعلن الجهاز الأمريكي الخاص بأمن النقل إرسال فريق محققين مكلفين بالمساعدة في التحقيق.

وأعلنت الخطوط الإثيوبية اليوم أنها ستوقف استخدام جميع طائرات "بوينغ 737 ماكس" بعد الحادث.

وقالت الشركة في بيان نشرته على موقع "تويتر": إن "الخطوط الإثيوبية قررت وقف العمل بأسطولها الكامل من بوينغ 737 ماكس، منذ يوم أمس 10 مارس، حتى إشعار آخر".