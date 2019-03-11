انت الان تتابع تفاصيل خبر صرف الدفعة الرابعة من منحة قطر لـ55 ألف أسرة في غزة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 مارس 2019 02:45 مساءً - بدأت دولة قطر، اليوم الاثنين، بصرف مساعدات مالية لنحو 55 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة.

وتجمّع المئات من الفلسطينيين أمام فروع بنك البريد في محافظات قطاع غزة، اليوم، لتلقّي المساعدة المالية البالغة 100 دولار لكل عائلة مستفيدة من المنحة.

وهذه هي المرة الرابعة التي تقدّم فيها قطر هذه المساعدات المالية المباشرة للأسر الفقيرة، والتي تأتي ضمن منحة خصصتها دولة قطر، في أكتوبر 2018، لمساعدة أهالي قطاع غزة.

وقالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، في بيان لها، أمس الأحد، إن الدفعة المالية الرابعة من مساعدات الأسر الفقيرة يبدأ صرفها صباح اليوم الاثنين، عبر فروع بنك البريد، تحت إشراف طواقم اللجنة.

وأشارت اللجنة إلى أن 55 ألف أسرة ستستفيد من المساعدات المالية، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة.

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وتأتي هذه المساعدات ضمن منحة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الإغاثية لسكان قطاع غزة.

وفي أكتوبر 2018، قررت قطر تقديم دعم لقطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار، كمساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في القطاع.

وتشمل المساعدات القطرية، بالإضافة إلى دفع المساعدات المالية المباشرة للعائلات الفقيرة، شراء وقود لمحطة توليد الكهرباء.

وفي نهاية يناير الماضي، وقّعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة مع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم تنص على تقديم "قطر" 20 مليون دولار، لمدة عام، لصالح مشاريع تشغيل مؤقت في القطاع.

ويشهد القطاع أزمة إنسانية كبيرة؛ بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ 12 عاماً، والذي تسبّب في رفع معدّل البطالة بين الخريجين، وزيادة معدّل الفقر، وعدم حصول الموظفين على رواتبهم كاملةً، بسبب الانقسام السياسي.